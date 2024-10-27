Перше засідання парламенту відбудеться у звичайному режимі, а уряд буде затверджено, всупереч відмові опозиції визнавати результати парламентських виборів, що відбулися напередодні.

Про це сказав прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, повідомляє “Эхо Кавказа”.

Коментуючи заяви опонентів про “вкрадені вибори”, Кобахідзе заявив, що в опозиційних сил “забракло гідності змиритися з черговою поразкою”.

“За всі ці роки вони жодного разу не змогли прийняти результати виборів, гідно прийняти свою поразку. Вони зазнали поразки вдев’яте”, – сказав він.

Прем’єр Грузії наголосив, що “будь-яка спроба оскаржити конституційний устрій неприйнятна”.

“Слід ще раз підкреслити, що і в цьому випадку низка недержавних організацій разом із політичними, радикальними партіями виступили проти конституційного ладу цієї країни втретє за чотири роки. Але, це слабка спроба. Це відчайдушні політики, відчайдушна спроба хоч якось виправдатися перед власними виборцями”, – підсумував Кобахідзе.

Згідно з останніми попередніми результатами ЦВК, правляча партія “Грузинська мрія – Демократична Грузія” отримала на парламентських виборах 54,273% (1 114 936 голосів). Наразі підраховано бюлетені виборців, які проголосували на 3085 дільницях, що становить 99,164% від загальної кількості (дільниць). Загалом у ході виборів було відкрито 3111 виборчих дільниць.