Кабінет міністрів погодив, що працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня, зможуть подовжити його на аналогічний термін. Аудит же триватиме до 15 листопада.

Про це йдеться на офіційному сайту Кабміну.

Зазначається, що працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно подовжити термін бронювання на аналогічний термін. Таке протокольне рішення за пропозицією першого заступника Міністра оборони погоджено на засіданні Уряду 25 жовтня.

“Це забезпечить стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, в тому числі тих, які працюють на оборону”, — йдеться у повідомленні.

Водночас аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада. Причина аудиту – аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників.

В Уряді наголосили, що за результатом аудиту оновлять критерії бронювання і скоригують їх так, щоб механізм працював і на користь безпеки та оборони, і на користь економіки країни.