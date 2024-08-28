Президент Чехії Петр Павел заявив, що для Чеської Республіки зараз немає важливішого завдання у зовнішній та безпековій політиці, ніж подальша підтримка України.

Про це він сказав під час зустрічі з чеськими послами в Празі, повідомляє idnes.

«Зупинка і, перш за все, провал російської агресії є нашим життєво важливим інтересом», — сказав Павел.

Він підкреслив, що перемога Росії мала би вплив не лише на економічну та політичну стабільність у країні та всій Європі, а й, серед іншого, спричинила би ще одну значну хвилю біженців.

Павел наголосив, що Чехія демонструє послідовну та зрозумілу позицію щодо підтримки України, і ця позиція відображається як на рівні влади, так і суспільства. В інтересах Чехії продовжувати підтримку України в усіх аспектах та працювати над справедливим і тривалим миром.

«Також зусилля Чехії з реконструкції вже допомагають українським сферам охорони здоров’я та енергетики, які зазнали серйозних випробувань», – сказав президент.

Павел зазначив, що Чехія часто може надавати допомогу в тих сферах, де інші країни не наважуються діяти. Він також підкреслив важливість того, щоб у міжнародному середовищі діяли правила, і право сильного не переважало над силою права. Зусилля Чехії мають на меті переконати якомога більше країн, особливо поза західним колом, у важливості цих принципів.

«Насамперед Росія, а також Китай та інші актори дедалі наполегливіше впливають на політику країн так званого глобального Півдня», – додав політик.

Президент також зазначив, що російська агресія повернула актуальність НАТО та надала новий імпульс процесу розширення ЄС. На завершення він додав, що наступні 12 місяців стануть ключовими для Чехії та світу, включаючи важливі річниці та зміну президента США.

Нарада чеських послів розпочалася 26 серпня та триватиме до 29 серпня.