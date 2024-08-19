Уряд Данії оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 783 мільйони данських крон (115 мільйонів доларів США).

Про це йдеться в офіційному повідомленні уряду.

Цей пакет спрямований на забезпечення як короткострокових, так і довгострокових оборонних потреб України. Виділені кошти будуть використані для закупівлі нової військової техніки через українську оборонну промисловість та міжнародних партнерів.

“Путін продовжує жорстокі та криваві напади на українців. Вкрай важливо, щоб Данія продовжувала підтримувати Україну, щоб вони могли захистити себе. Цей двадцятий пакет військової підтримки був складений на основі побажань і потреб України, та повинен підтримувати Україну як у короткостроковій перспективі, так і в найближчі роки”, – заявив міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Пакет включає фінансові внески на суму близько 783 мільйонів данських крон (115 мільйонів доларів США), при цьому 300 мільйонів данських крон (44 мільйони доларів США) буде виділено у 2024 році на оборонну промисловість. Додаткові 112 мільйонів данських крон (16 мільйонів доларів США) також будуть спрямовані на закупівлю через українські оборонні підприємства.

“Ми постійно показували, що там, де є бажання, є і шлях, і Данія встановила міжнародний стандарт підтримки України. Сьогодні ми робимо ще один крок із 20-м військовим пакетом допомоги, який забезпечить Україну вкрай необхідним військовим обладнанням, яке матиме значення проти агресивної війни Росії”, – зазначає міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Через оперативні та безпекові міркування деталі вмісту цього пакету допомоги не розголошуються.