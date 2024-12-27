Уряд дозволив бронювання священнослужителів під час мобілізації

Про це йдеться у постанові від 26 грудня 2024 р. № 1498.
Згідно з новими правилами, бронюванню підлягають священнослужителі, перелік посад яких визначає Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.
Кабмін також ухвалив зміни, згідно з якими юридичні особи — релігійні організації тепер вважатимуться критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.
Особливістю нових норм є те, що на священнослужителів не поширюється вимога щодо мінімальної зарплати в 20 тисяч гривень, яка діє для співробітників критично важливих підприємств.
Відстрочка від мобілізації автоматично скасовується в разі звільнення священнослужителя з посади. Це здійснюється шляхом подання електронної заяви від ДЕСС про анулювання бронювання, на основі інформації, наданої релігійною організацією.
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