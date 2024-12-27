Уряд дозволив бронювання священнослужителів під час мобілізації

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу. Тепер під бронювання можуть підпадати священнослужителі.

Про це йдеться у постанові від 26 грудня 2024 р. № 1498.

Згідно з новими правилами, бронюванню підлягають священнослужителі, перелік посад яких визначає Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

Кабмін також ухвалив зміни, згідно з якими юридичні особи — релігійні організації тепер вважатимуться критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Особливістю нових норм є те, що на священнослужителів не поширюється вимога щодо мінімальної зарплати в 20 тисяч гривень, яка діє для співробітників критично важливих підприємств.

Відстрочка від мобілізації автоматично скасовується в разі звільнення священнослужителя з посади. Це здійснюється шляхом подання електронної заяви від ДЕСС про анулювання бронювання, на основі інформації, наданої релігійною організацією.