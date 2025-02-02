У змінах йдеться лише про медичних працівників, для решти фахівців, що працюють в медзакладах, – обмеження у бронюванні залишаються чинними, пояснили у Мінохорони здоров’я.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Отримати відстрочку від мобілізації зможуть “медичні працівники закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи”.

Порядок переглянули у звʼязку із введеним в дію указом президента рішенням Ради національної безпеки і оборони від 5 грудня 2024 року “Щодо протидії загрозам національній безпеці України у сфері охорони здоров’я в особливий період”. Основна мета — забезпечити якісну та своєчасну медичну і реабілітаційну допомогу як військовослужбовцям, так і цивільним громадянам України.

У рішенні йшлося про необхідність перегляду умов бронювання медиків, а також заборону на призначення осіб із медичною освітою на немедичні посади військової служби, якщо вони самі не виявили такого бажання.

Раніше медичні заклади, що були визнані критично важливими, могли забронювати лише до 50% військовозобов’язаних чоловіків, а збільшення цієї частки можливе було лише за окремим рішенням міністра оборони, нагадали у МОЗ.

Значна частина військовозобовʼязаних в медзакладах – медики-жінки. Їхня кількість раніше також враховувалась при визначенні частки військовозобовʼязаних, що можуть бути заброньовані. Проте цю норму було змінено, а відсоток бронювання розраховується виключно від числа військовозобов’язаних чоловіків.

Як пояснили у МОЗ, щоб забезпечити належну роботу, лікарні змушені були би постійно звертатись за додатковими дозволами для бронювання більше ніж 50% військовозобов’язаних чоловіків. Прийняте рішення про бронювання 100% медиків усуває необхідність звертатись за окремими дозволами, що зменшує навантаження як на лікарні, так і на Міністерство оборони.

“Таким чином, лікарні більше не витрачають час і зусилля на отримання спеціальних дозволів, а міністерство звільняється від необхідності розглядати численні окремі запити”, — зазначили у відомстві.

За даними МОЗ, на сьогодні близько 75% поранених військовослужбовців проходять лікування саме в цивільних медзакладах. Тому таке рішення дозволить забезпечити надання медичної допомоги як військовим, так і цивільним в необхідному обсязі.

Водночас потреби Збройних сил України та сектору оборони у медиках, що можуть бути мобілізовані з цивільних медзакладів, будуть забезпечуватись через механізм розбронювання окремих медичних працівників, в яких наразі є потреба.

“Розбронювання” відбуватиметься на запит від Міноборони та Командування медичних сил щодо потреб в тих чи інших фахівцях-медиках. Подання про розбронювання здійснюватимуть керівники медзакладів засобами Порталу Дія, відповідно до порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Після розбронювання фахівці мобілізуватимуться до Збройних Сил чи інших військових формувань, відповідно до їхніх потреб, з призначенням на медичні посади військової служби.

Також відстрочку можуть отримати прокурори САП, йдеться в постанові уряду