Кабінет міністрів вніс зміни до постанови № 314 і дозволив представництвам іноземних компаній та організацій в Україні займатися будівництвом великих обʼєктів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції.

Мова про будівництво об’єктів, які належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) класами наслідків.

СС2 — це житлові будинки, висотою від пʼяти поверхів, СС3 — це багатоквартирні житлові будинки понад 100 метрів заввишки, великі громадські будівлі, промислові обʼєкти, будівлі університетів, коледжів, шкіл, дошкільних закладів, ТРЦ, лікарень тощо.

Щоб отримати право на будівництво, треба подати до органу ліцензування декларації про провадження господарської діяльності, необхідності отримувати ліцензію на будівництво об’єктів нема. Ця норма діятиме на час воєнного стану.

У міністерстві вважають, що рішення дозволить удосконалити нормативно-правове регулювання діяльності іноземних компаній в Україні. Зокрема, дасть змогу представництвам польських компаній в Україні облаштовувати пункти пропуску на українсько-польському кордоні.

Такі роботи заплановані в межах договору між Україною та Польщею про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 9 вересня 2015 року.