Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відтепер ТЦК зможуть цілодобово:
- розглядати справи про адмінправопорушення та накладати адміністративні стягнення;
- організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);
- вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі ЗСУ у воєнний час.