Кабінет Міністрів України, за ініціативою Міністерства внутрішніх справ, дозволив використовувати експрес-тести для перевірки наркотичного сп’яніння водіїв. Ці зміни стосуються порядку направлення водіїв транспортних засобів на огляд.

Про це повідомило МВС.

У МВС зазначають, що швидкі тести на наркотичні засоби чи психотропні речовини можна використовувати під час проведення огляду в закладі охорони здоров’я. Також наголошується, що у разі позитивного результату тесту необхідне проведення додаткового лабораторного дослідження.

Раніше екс-міністр внутрішніх справ Денис Монастирський пропонував, щоб патрульні на місці перевіряли водіїв на наркотики. Він зауважив, що українські патрульні мають драгери для перевірки алкогольного сп’яніння, але не мають тестів на наркотики, як у Франції.

Цю пропозицію він зробив після ДТП на проспекті Науки в Харкові в листопаді 2021 року, коли водій, у крові якого виявили наркотичні речовини, збив дітей.