Про це повідомляє France24.

Рішення ухвалили 331 голосом, що значно перевищило необхідну більшість у 288 голосів.

“Уряд прем’єр-міністра Франції Мішеля Барньє розвалюється після того, як парламент висловив вотум недовіри”, – зазначає видання.

Цей випадок став першим в історії Франції з 1962 року, коли аналогічну долю зазнав уряд Жоржа Помпіду.

Уряд Мішеля Барньє, який працював менше трьох місяців, не витримав тиску парламентської опозиції. Після провального результату партії Емманюеля Макрона на дострокових виборах влітку, його уряд опинився в умовах політичної нестабільності. Пропрезидентські сили отримали лише 211 місць у Національній асамблеї з 577 можливих, що унеможливило ефективну підтримку урядових ініціатив.

Кандидатура Барньє була компромісною: його обрали через близькість позицій до ультраправої партії “Національне об’єднання” Марін Ле Пен, яка фактично тримала уряд у заручниках. Однак навіть це не врятувало його від відставки. Ініціативи щодо скорочення бюджетного дефіциту, збільшення податків та зменшення державних витрат викликали супротив як лівих сил, так і ультраправих.

Додатковий каталізатор кризи спричинили спроби Барньє обійти парламент у прийнятті важливих рішень. Це спровокувало голосування за вотум недовіри, що завершилося відставкою уряду.