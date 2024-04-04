Про це розповіла членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Галина Васильченко.

Вона зазначила, що законопроект вже пройшов розгляд у комітеті і очікує на голосування в парламентській залі.

«КРАІЛ – це комісії з регулювання азартних ігор. Вона визнана такою, що працювала абсолютно неефективно , протягом минулого року вони взагалі не збиралися, бо в них не було навіть кворуму», – сказала депутатка.

На сайті КРАІЛ йдеться, що комісія “забезпечує державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей”. Її діяльність координує Кабінет міністрів.

«Цим законопроектом на місці ліквідованої комісії з регулювання азартних ігор (КРАІЛ) має утворитися відповідний уповноважений орган від Кабінету Міністрів, який буде підпорядкований Міністерству цифрової трансформації і буде мати відповідні аналогічні повноваження», — сказала вона.

Запропоновані організаційні зміни дозволять швидко впровадити IT-систему онлайн-моніторингу. Вона допомагатиме відстежувати взаємодію операторів грального бізнесу та держави.