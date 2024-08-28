Латвія ухвалила рішення передати Україні ще 20 автомобілів, які були конфісковані у водіїв, що керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння

Про це повідомляє Delfi.

Ці автомобілі будуть передані для потреб військових частин Національної гвардії та Міністерства оборони України, а також для мультидисциплінарної лікарні у місті Долинська Калуського району Івано-Франківської області, центру первинної охорони здоров’я у селі Писочин Харківської області, військового управління у селі Виноградове Херсонської області, регіональної адміністрації у Мужківці Херсонської області, виконавчого комітету Грушівської сільради Дніпропетровської області, а також для військової ради сіл Малиновське та Китайгородське у Хмельницькій області.

Загальна ринкова вартість цих 20 транспортних засобів складає €117 640.

У Латвії водіння у стані алкогольного сп’яніння, коли рівень алкоголю в крові перевищує 1,5 проміле, карається кримінальною відповідальністю. Порушників штрафують, а автомобіль конфіскується, якщо він належить водієві.

Раніше повідомлялося, що Латвія минулого року передала Україні понад 270 конфіскованих у нетверезих водіїв автомобілів загальною вартістю близько €1 мільйона.