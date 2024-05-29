Про це повідомляє LRT, посилаючись на заяву міністра оборони Лауринаса Кашчюнаса.

“Сьогодні уряд виділив 13,5 млн євро на придбання радарів, які посилять систему оповіщення в Україні. Цим ми приєднуємося до ініційованої Німеччиною коаліції протиповітряної оборони”, — сказав він.

За словами Кашчюнаса, мета цього року – відправити в Україну чотири таких радари.

“Вони покращать попередження, видимість і здатність знищувати повітряні цілі. Чотири відправимо в цьому році, а далі будемо закуповувати радари, тому що вони потрібні Україні, яка сама визначила цю потребу”, – додав міністр.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення допомога Литви Україні сягнула 1 мільярда євро, у тому числі близько 616 мільйонів євро військової допомоги. За даними Міноборони, цього року вже надано допомогу на суму близько 95 мільйонів євро.