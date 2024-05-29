Уряд Литви сьогодні, 29 травня, схвалив виділення 13,5 мільйонів євро на закупівлю радарів повітряного спостереження для сприяння коаліції протиповітряної оборони України, яку очолює Німеччина.

Про це повідомляє LRT, посилаючись на заяву міністра оборони Лауринаса Кашчюнаса.

“Сьогодні уряд виділив 13,5 млн євро на придбання радарів, які посилять систему оповіщення в Україні. Цим ми приєднуємося до ініційованої Німеччиною коаліції протиповітряної оборони”, — сказав він.

За словами Кашчюнаса, мета цього року – відправити в Україну чотири таких радари.

“Вони покращать попередження, видимість і здатність знищувати повітряні цілі. Чотири відправимо в цьому році, а далі будемо закуповувати радари, тому що вони потрібні Україні, яка сама визначила цю потребу”, – додав міністр.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення допомога Литви Україні сягнула 1 мільярда євро, у тому числі близько 616 мільйонів євро військової допомоги. За даними Міноборони, цього року вже надано допомогу на суму близько 95 мільйонів євро.