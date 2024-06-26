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Уряд наразі не розглядає питання електронних повісток, — Веніславський

Питання про отримання повісток через будь-які електронні засоби комунікації наразі не стоїть на порядку денному.

Середа, 26 червня 2024, 14:51

мобілізація

Про це сказав член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу, відповідаючи на запитання чи з’являться згодом в “Резерв +” електронні повістки.

Він нагадав, що коли в Комітеті національної безпеки і оборони та розвідки розглядався законопроєкт про мобілізацію, депутати дискутували протягом декількох місяців над усіма системними питаннями, одним з яких була можливість або неможливість оформлення повісток через електронні засоби комунікації.

“Було ухвалено консенсуальне рішення, що на даний момент це питання не стоїть. Завдяки тому, що це питання було знято, ми отримали підтримку цього законопроекту серед усіх політичних сил. Тому і позиція Міністерства оборони, яка була озвучена, і позиція комітету, і Офісу президента, Верховного головнокомандувача – на даний момент електронних повісток бути не може”, поінформував Веніславський.

За його словами, такі повістки не можуть запроваджені без внесення змін до відповідних законів або про мобілізацію, або про військовий обов’язок і військову службу, або про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних, призовників, резервістів.

“Але планів вносити зміни до цих законів, які би передбачали можливість оповіщення чи оформлення повісток через  якісь електронні засоби комунікації, на даний момент немає”, сказав Веніславський.

Теги: Веніславський, мобілізація в Україні, резерв

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