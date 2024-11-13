Уряд не підвищуватиме мінімалку і прожитковий мінімум у 2025 році через брак коштів у бюджеті

Наступного року уряд не планує підвищувати соціальні стандарти для населення через відсутність необхідних коштів у бюджеті.



Про це повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа в інтерв’ю Forbes Ukraine.

“До другого читання нових великих джерел покриття видатків не з’явилося, доходи державного бюджету збільшили лише на 2,8 млрд грн. А перегляд соцстандартів вимагає величезних видатків”, — пояснила вона.

За її підрахунками, підвищення мінімальної зарплати на 100 грн потребує 5,3 млрд грн, а прожиткового мінімуму – 11 млрд грн.

До них привʼязано дуже багато інших показників: зарплати в бюджетній сфері, видатки на соціальну допомогу, видатки Пенсійного фонду.