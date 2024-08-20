Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович запевнила, що в Україні не підвищуватимуть пенсійний вік, стандарт 2017 року — оптимальний.

Про це Жолнович говорила в інтерв’ю Укрінформу.

“Ми не будемо збільшувати [пенсійний вік]. Стандарт, закладений у 2017 році, є оптимальним, і його варто зберегти. Він не вік людини регламентує, а кількість відпрацьованих років. Водночас у 65 років за будь-яких обставин громадянин може піти на пенсію. Зараз, на мою думку, це — нормальний варіант”, — говорить міністерка.

Водночас урядовиця наголосила, що слід підтримувати навички людей літнього віку, аби вони залишались на ринку праці якомога довше

З 1 березня 2024 року в Україні підвищили пенсії — вже третє від початку повномасштабного вторгнення Росії. Сума зросла майже на 8%. Середній розмір підвищення становить 322 грн, а середня пенсія зросла до 5717 грн.