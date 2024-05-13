Федеральний уряд Німеччини відкидає міркування про участь НАТО в протиповітряній обороні України.

Про це повідомляє n-tv.

Речник уряду Штеффен Гебештрайт прокоментував дискусії про безпольотні зони в Україні, які б забезпечувалися, зокрема, західними країнами.

За повідомленнями ЗМІ, політики з Християнсько-демократичного союзу, Вільної демократичної партії і “Зелених” висловили симпатію до створення захищеної зони в українському повітряному просторі, яка також могла б бути забезпечена з території НАТО.

Гебештрайт заявив, що зараз мова йде про посилення протиповітряної оборони України. За його словами, Німеччина робить це, надаючи чергову систему ППО Patriot.

“Це має бути нашою головною турботою на цей момент”, – сказав речник.

Як зазначив речник уряду країни Штеффен Гебештрайт німецькому виданню Asb Zeitung, дискусії про запровадження безпольотної зони над Україною за підтримки західних партнерів уже були відхилені у минулому. Це також стосується й нових пропозицій, які вносяться.