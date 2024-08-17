Поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає виділення нових коштів на підтримку України. Вже схвалені платежі, як і обіцяна зброя, мають надійти, але нові запити на допомогу, зокрема від Міноборони, не будуть схвалені.

Про це пише Bild.

Зазначається, що канцлер Німеччини Олаф Шольц за підтримки міністра фінансів Лінднера дав розпорядження заморозити будь-яку додаткову допомогу Україні.

У листі від 5 серпня Лінднер попросив міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса припинити виплати. Він вказав, що “нові заходи” слід вживати лише в тому випадку, якщо “фінансування буде забезпечено” у бюджетних планах на цей та найближчими роками. Крім того, слід забезпечити “дотримання верхніх меж”.

Хорошою новиною, як зазначає Bild, є те, що вже схвалені платежі мають надійти в Україну, а обіцяне озброєння має бути доставлене для потреб ЗСУ. На 2024 рік вже заплановано кошти для України у розмірі близько восьми мільярдів євро.

Максимальний ліміт, що запланований на 2025 рік, становить чотири мільярди євро і, зважаючи на все, вже переброньований. Однак додаткові заявки міноборони більше не повинні задовольнятися на вимогу канцлера Олафа Шольца.

Німецький експерт із бюджету Андреас Шварц, який відповідає за оборонну політику, підтвердив Bild, що “нових замовлень нині не видається”, оскільки “вони більше не фінансуються”. Бюджетний політик Інго Гедехенс також підтвердив це повідомлення і розкритикував: “З дня в день Олаф Шольц та його “Світлофор” заморожують фінансову і, отже, військову підтримку України”.