Уряд Німеччини розгляне можливість постачання ракет Taurus Україні

Парламент Німеччини найближчим часом розгляне ініціативу щодо початку постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Відповідну пропозицію планує винести на голосування Вільна демократична партія.

Про це заявив лідер фракції ВДП Крістіан Дюрр, повідомляє Tagesschau.

За його словами, питання буде обговорюватися у Бундестазі вже наступного тижня.

“Уряд США вживає рішучих заходів у питанні дозволу використання ракет ATACMS. Німеччина має наслідувати цей приклад і поставити Taurus Україні“, — зазначив він.

У свою чергу лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер, якого канцлер Олаф Шольц нещодавно звільнив із посади міністрів фінансів, також підтримав постачання Taurus.