Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Окрім рятувальників, в урядовій постанові обмежили також бронювання співробітників Національної , органів прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби судової охорони та судів.

Депутат заявив, що вважає таке рішення ганебним, оскільки рятувальники ДСНС щодня ризикують життям, рятуючи людей від наслідків російських обстрілів. При цьому Гончаренко обурився, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, якого викликали на засідання парламенту, так і не з’явився.