Уряд ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Це рішення, ухвалене разом із призначенням нового віцепрем’єр-міністра — Міністра національної єдності Олексія Чернишова, підкреслює важливість внутрішньої та зовнішньої консолідації українського народу.

На засіданні Верховної Ради зазначили, що новий формат міністерства спрямований на покращення співпраці з багатомільйонною українською діаспорою та підтримку всіх хвиль міграції. Особливу увагу приділятимуть розробці стратегій для повернення українців із-за кордону до рідної країни.

“Єдність всередині країни, єдність із нашими партнерами та українцями по всьому світу була і залишається нашою головною зброєю від початку російського вторгнення”, – заявив Шмигаль.

Новопризначений міністр має найближчим часом подати план роботи, зокрема розбудови міністерства, формування команди та визначення ключових показників ефективності.

Ці зміни відображають прагнення уряду зробити внесок у зміцнення національної єдності, водночас створюючи можливості для повернення українців додому та інтеграції їх у суспільне життя країни.