Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Українці зможуть одружуватися просто в застосунку. Це особливо актуально для військових та пар, які через війну перебувають на відстані.», – напсиав очільник Мінцифри.

Як одружитись у Дії

  • Відправити заяву у додатку “Дія”;
  • працівник ДРАЦСу проводить церемонію одруження по відеозвʼязку;
  • наречені підписують актовий запис про шлюб “Дія.Підписом”.

Цей процес передбачатиме кілька етапів верифікації.