Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Українці зможуть одружуватися просто в застосунку. Це особливо актуально для військових та пар, які через війну перебувають на відстані.», – напсиав очільник Мінцифри.