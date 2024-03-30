Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Українці зможуть одружуватися просто в застосунку. Це особливо актуально для військових та пар, які через війну перебувають на відстані.», – напсиав очільник Мінцифри.
Як одружитись у Дії
- Відправити заяву у додатку “Дія”;
- працівник ДРАЦСу проводить церемонію одруження по відеозвʼязку;
- наречені підписують актовий запис про шлюб “Дія.Підписом”.
Цей процес передбачатиме кілька етапів верифікації.
- У “Дії” з квітня запрацює нова послуга
- У Дії з’явилися документи про освіту
- У застосунку «Дія» з’являться вісім нових послуг