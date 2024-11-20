Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

Законопроєкт був підтриманий 304 депутатами.

Згідно з його положеннями, відстрочку можуть отримати родичі військовослужбовців, чиї близькі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний брат чи сестра) загинули або зникли безвісти в ході виконання службових обов’язків.

Метою закону є усунення правової невизначеності щодо підстави для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації жінкам та чоловікам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни.