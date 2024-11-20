Сьогодні, 20 листопада, Верховна Рада України прийняла законопроєкт №12104, який надає право на відстрочку від призову на військову службу тим, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

Законопроєкт був підтриманий 304 депутатами.

Згідно з його положеннями, відстрочку можуть отримати родичі військовослужбовців, чиї близькі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний брат чи сестра) загинули або зникли безвісти в ході виконання службових обов’язків.

Метою закону є усунення правової невизначеності щодо підстави для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації жінкам та чоловікам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни.