Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.
Законопроєкт був підтриманий 304 депутатами.
Згідно з його положеннями, відстрочку можуть отримати родичі військовослужбовців, чиї близькі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний брат чи сестра) загинули або зникли безвісти в ході виконання службових обов’язків.
Метою закону є усунення правової невизначеності щодо підстави для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації жінкам та чоловікам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни.
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