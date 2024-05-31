У Польщі планують створити військовий підрозділ з українських громадян, які знаходяться в країні зараз, шляхом мобілізації.

Про це повідомляє Wnp.pl

У п’ятницю в Празі відбувається дводенний саміт глав зовнішньополітичних відомств країн НАТО. На цьому саміті присутній глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, що повідомив наступне:

“Польща розглянула запит України щодо навчання, але ми дійшли висновку, що буде безпечніше і ефективніше підготувати український підрозділ з українців у Польщі, які підлягають призову до української армії, і що це буде ефективніший спосіб допомогти Україні”, – заявив глава МЗС Сікорський.

Глава дипломатії Польщі також зазначив, що переговори з Україною щодо двосторонньої безпекової угоди проходять “продуктивно” і висловив надію, що її підписання відбудеться до саміту НАТО в липні у Вашингтоні.

Відомо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг після саміту Альянсу у Празі заявив, як союзники не прийняли “жодних остаточних рішень”, але зробили прогрес у трьох питаннях щодо підтримки України: кращої координації Альянсу у питанні постачання зброї та навчання особового складу, визначення багаторічної фінансової підтримки Києва та євроатлантичної інтеграції України.