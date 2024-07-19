Про це президент написав у X (Twitter).

Зеленський зазначив, що напередодні на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, “щоб обговорити посилення обороноздатності України”.

“І сьогодні ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дасть Україні змогу якнайшвидше отримати винищувачі F-16. Дякую, дорогий Дональде, за ефективне виконання наших попередніх домовленостей”, — написав він.

Зеленський не уточнив, про яке рішення йдеться, так само нічого публічно не повідомляли в уряді Польщі.