Про це президент написав у X (Twitter).
Зеленський зазначив, що напередодні на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, “щоб обговорити посилення обороноздатності України”.
“І сьогодні ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дасть Україні змогу якнайшвидше отримати винищувачі F-16. Дякую, дорогий Дональде, за ефективне виконання наших попередніх домовленостей”, — написав він.
Зеленський не уточнив, про яке рішення йдеться, так само нічого публічно не повідомляли в уряді Польщі.
- Нідерланди зазначають, що передадуть Україні літаки F-16 “найближчим часом”
- Україна очікує отримати до 20 літаків F-16 до кінця року — Bloomberg
- Нідерланди виділили додаткові 300 млн євро на озброєння для F-16