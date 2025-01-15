Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12404, який передбачає чергове продовження воєнного стану в Україні. За це рішення проголосували 315 депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Документ направлений на підпис Президентові України.

Також за продовження загальної мобілізації проголосували 310 народних депутатів.

“Це буде 14-тий раз коли Рада голосує за воєнний стан і мобілізацію”, — написав нардеп.

Відповідно до рішення, воєнний стан та мобілізація триватимуть з 8 лютого до 9 травня 2025 року.

За словами Олексія Гончаренка, під час представлення законопроєкту про продовження мобілізації представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що демобілізація не запланована до повного звільнення територій України