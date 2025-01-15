Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Документ направлений на підпис Президентові України.
Також за продовження загальної мобілізації проголосували 310 народних депутатів.
“Це буде 14-тий раз коли Рада голосує за воєнний стан і мобілізацію”, — написав нардеп.
Відповідно до рішення, воєнний стан та мобілізація триватимуть з 8 лютого до 9 травня 2025 року.
За словами Олексія Гончаренка, під час представлення законопроєкту про продовження мобілізації представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що демобілізація не запланована до повного звільнення територій України
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