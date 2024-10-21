Про це повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.
Зазначається, що Євген Лященко, який був головою правління з березня 2023, продовжить працювати на посаді члена правління до завершення свого контракту.
Також було звільнено членів правління Володимира Крота, Ореста Логунова і Антона Мішина.
Що відомо про Перцовського
Олександр Перцовський працював на “Укрзалізницю” з 2020 року. До нині він був членом правління і відповідав за пасажирські перевезення.
Перед роботою в УЗ Перцовський працював заступником голови “Укрпошти”, а ще раніше працював на Deutsche Post DHL Group.
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