Уряд призначив Олександра Перцовського на посаду голови правління "Укрзалізниці". Подання про його призначення було зроблено наглядовою радою цього акціонерного товариства.

Про це повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.

Зазначається, що Євген Лященко, який був головою правління з березня 2023, продовжить працювати на посаді члена правління до завершення свого контракту.

Також було звільнено членів правління Володимира Крота, Ореста Логунова і Антона Мішина.

Що відомо про Перцовського

Олександр Перцовський працював на “Укрзалізницю” з 2020 року. До нині він був членом правління і відповідав за пасажирські перевезення.

Перед роботою в УЗ Перцовський працював заступником голови “Укрпошти”, а ще раніше працював на Deutsche Post DHL Group.