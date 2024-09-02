Уряд Румунії ухвалив законопроєкт, що дозволяє передати Україні систему ППО Patriot. Зараз документ переданий до парламенту для остаточного розгляду.

Про це повідомляє Reuters.

Румунська система Patriot є частиною допомоги, яка включає п’ять таких комплексів та інші засоби ППО, які країни НАТО пообіцяли надати Україні.

“Після того, як парламент ухвалить закон, уряд зможе затвердити рішення, яке зробить цю допомогу реальною”, — заявив представник румунського уряду Міхай Константін.

Нагадаємо, що президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив про намір передати Україні ЗРК Patriot у червні 2024 року.