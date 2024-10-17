Речник уряду Румунії, Міхай Констянтин, повідомив про затвердження юридичних процедур та умов для навчання українських пілотів F-16.

«Через надзвичайну постанову та завдяки зобов’язанню, яке взяла на себе Румунія на саміті НАТО у Вільнюсі і пізніше було підтверджене Вищою радою оборони країни, уряд затвердив юридичні процедури та забезпечення умов для навчання українського персоналу, який керує літаками F-16. Навчання відбудеться на авіабазі 86 у Фетешті», – заявив речник після засідання уряду.

Він підкреслив, що Румунія сприяє розвитку необхідної кваліфікації для українського персоналу в управлінні, обслуговуванні та ремонті винищувачів F-16. Це відповідає зобов’язанням, викладеним у Спільній декларації, підписаній на саміті НАТО у Вільнюсі міністрами оборони кількох країн, включаючи Румунію, Бельгію, Канаду, Данію та інші. Він додав, що в умовах війни біля кордонів Румунії така підтримка є внеском у безпеку країни та НАТО, а також демонструє єдність ЄС, Альянсу і партнерських держав.