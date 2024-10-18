Державна служба з надзвичайних ситуацій отримала від Швейцарії перший з трьох спеціалізованих автомобілів GCS 200 на Конференції з протимінної діяльності в Україні.

Про це повідомили ДСНС.

До кінця 2024 року Україна отримає ще один автомобіль від швейцарських партнерів, а у 2025 році — третій. На початок 2023 року в органах МВС України не було жодного автомобіля для механізованого розмінування, але завдяки міжнародній підтримці, вже передано 68 таких машин.

“Наш підхід спрямований на те, щоб максимально підвищити безпеку та покращити ефективність процесу розмінування завдяки використанню новітніх технологій. Щиро вдячні нашим швейцарським партнерам за постійну підтримку!” — заступник Міністра внутрішніх справ заявив Богдан Драп’ятий.

Кількість поранень саперів зменшилась у п’ять разів із початком застосування цих машин.