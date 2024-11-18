Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, 24 депутати проголосували “за” проєкт, 3 утрималися та ще один — виступив проти.
Железняк зазначив, що під час комітету підтримали лише дві правки: не переводити лікарні на казначейське обслуговування та вилучити норму про можливість партіям вкладати кошти в ОВДП.
Як уточнила голова комітету Роксолана Підласа, комітет запропонував такі зміни до проєкту:
- 2 млрд доларів (90 млрд грн) кредитних коштів надійдуть до державного бюджету від Великої Британії суто на покриття військових видатків, а саме — закупівлю зброї. Вони відображені по спецфонду зовнішніх запозичень і видатках Міноборони;
- залишити 4% ПДФО (крім військового) в громадах (тобто, загалом буде 64% для громад) для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії та, відповідно, скасувати субвенцію обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на 12,2 млрд грн;
- дозволити прифронтовим громадам не перераховувати реверс до державного бюджету (загалом 593 млн грн);
- виділити 128 млн Укрзалізниці на співфінансування європейського проєкту розвитку залізничної інфраструктури, (фактично — залізничного полотна);
- виділити 277,1 млн грн НАН, зокрема на дослідження у військовій сфері;
- виключили можливість політичним партіям купувати військові ОВДП (стаття 49 бюджету);
- виключили зобов’язання лікарням тримати гроші на рахунках в Казначействі (пункт 28 прикінцевих положень).