Сьогодні, 18 листопада, 18 листопада Комітет Верховної Ради з питань бюджету ухвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік до другого читання та рекомендував парламенту підтримати його в наступному етапі.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, 24 депутати проголосували “за” проєкт, 3 утрималися та ще один — виступив проти.

Железняк зазначив, що під час комітету підтримали лише дві правки: не переводити лікарні на казначейське обслуговування та вилучити норму про можливість партіям вкладати кошти в ОВДП.

Як уточнила голова комітету Роксолана Підласа, комітет запропонував такі зміни до проєкту: