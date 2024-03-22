Уряд підтримав законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства до законодавства Європейського Союзу у частині акцизного податку».

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Ця ініціатива обумовлена потребою гармонізувати національне законодавство з європейським у зв’язку з отриманням Україною статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Проєкт передбачає внесення змін до Податкового кодексу України з метою приведення у відповідність до норм Директиви Ради ЄС № 92/83/ЄЕС щодо класифікації алкогольних напоїв та збільшення розміру ставки акцизного податку для проміжних продуктів.

Впровадження цих змін дозволить забезпечити додаткові надходження до держбюджету, зокрема від операцій з реалізації пального та проміжних продуктів.

Ці кошти будуть спрямовані на підтримку безпеки країни, зокрема на сектор безпеки і оборони.