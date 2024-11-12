Під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував кардинальні зміни в системі медико-соціальної експертизи (МСЕК). За його словами, реформа передбачає ліквідацію старої бюрократичної системи, на заміну якій прийде новий підхід, орієнтований на потреби людини.

Про це прем’єр-міністр повідомив у своєму Telegram.

Кабінет міністрів вже направив до Верховної Ради два ключові законопроєкти, що регулюватимуть порядок соціальних послуг і страхових виплат.

“Стара бюрократична система МСЕК буде ліквідована. Її замінить новий дієвий механізм, що орієнтований на людину та її потреби”, – заявив Шмигаль.

Прем’єр наголосив, що розмір виплат залежатиме від оцінки працездатності. Для осіб з повною втратою працездатності виплати суттєво зростуть, а для тих, хто втратив працездатність частково, держава компенсує різницю в зарплаті після повернення на роботу. Також збільшиться тривалість оплачуваного лікування та реабілітації до 1,5 року, що гарантуватиме захист від звільнення на час лікування.

“Зміни збільшують тривалість оплачуваного лікування та реабілітації з 4 місяців до 1,5 року і захищають людину від звільнення на весь період лікування”, – додав прем’єр.

За словами Шмигаля, нова система МСЕК буде повністю цифровізована і націлена на результат, що передбачає максимальну реабілітацію та адаптацію робочих місць. Зміни допоможуть досягти європейських стандартів, коли люди після травм чи хвороб можуть продовжувати активне життя та залишатися в статусі інвалідності із правом на соцпослуги й реабілітацію.

“Йдеться не про зміни в якійсь інституції, а про створення нової філософії соціальної підтримки”, – резюмував Шмигаль.

Прем’єр-міністр окреслив три основні цілі реформи: відновлення здоров’я, працевлаштування, і надання необхідної соціальної допомоги.