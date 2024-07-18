Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

У великому переліку податків та зборів, які планують підвищити, є намір зменшити обсяг неоподаткованої вартості поштового відправлення.

“Уряд тільки що схвалив Закон про зміни у Бюджет 2024 з підвищенням видатків на 500 млрд та Податкові зміни на 140 млрд грн. До речі, в законопроекті про підвищення податків від Уряду будуть зміни по оподаткування поштових посилок. Відправлення не будуть оподатковуватися ПДВ до 45 євро (а не 150 євро як зараз). І то не всі”, — написав Ярослав Железняк.