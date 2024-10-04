Кабмін України скоротив строки явки резервістів та військовозобов'язаних за викликом повісткою через пошту до ТЦК і СП — із 14 до 7−10 діб.

Про це свідчить постанова уряду № 1134 від 1 жовтня.

Згідно з Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, повістка про виклик резервіста або військовозобов’язаного в районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, його відділ чи до відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ надсилається адресату впродовж 48 годин після підпису повістки відповідним керівником.

Далі, згідно з постановою Кабміну, відтепер днем явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного з населеного пункту, що є адміністративним центром області, визначається протягом семи діб, а з інших населених пунктів — протягом десяти діб від дня відправлення повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення (раніше день явки визначався не раніше чотирнадцятого дня від дня відправлення повістки).

18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, в якому і було передбачено граничний термін оновлення військово-облікових даних українськими призовниками і резервістами. 16 липня цей термін закінчився.

16 вересня начальник Управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий заявив про те, що у відомстві працюють над автоматизацією видачі повісток від ТЦК і СП — документ планують генерувати в реєстрі Оберіг, а доставляти через Укрпошту.