Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до постанови № 1291, які спрощують процес переведення солдатів, сержантів і старшин. Тепер при зміні місця служби у розпорядженні не вказуватиметься посада військового. Замість цього буде зазначено лише ім’я, звання, номер частини та номер картки платника податків.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

У відомстві наголосили, раніше зазначення посади у документах могло бути використано військовими частинами для створення перешкод у переведенні військовослужбовців.

Наприклад, при переведенні на іншу посаду в межах частини могли виникати відмови через розбіжність посад у штатному розписі.

Зміни також передбачають чіткий розподіл повноважень у процесі підготовки та підписання документів щодо переведень.