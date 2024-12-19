Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
У відомстві наголосили, раніше зазначення посади у документах могло бути використано військовими частинами для створення перешкод у переведенні військовослужбовців.
Наприклад, при переведенні на іншу посаду в межах частини могли виникати відмови через розбіжність посад у штатному розписі.
Зміни також передбачають чіткий розподіл повноважень у процесі підготовки та підписання документів щодо переведень.
“Поступово покращуємо процес зміни місця служби. Спочатку запустили цей сервіс в Армія+, який прибрав декілька бюрократичних перешкод. Далі продовжуємо його покращувати та зважати на усі деталі, якими можна маніпулювати й не на користь захисника. Хочемо, щоб служба для наших військових була ефективною і не cтримувалася штучними обмеженнями“, — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
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