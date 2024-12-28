Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.
У відомстві зазначили, що високофункціональний протез поєднує в собі сучасні технології та інноваційні матеріали, що дозволяють відновити базові функції, а також виконувати складні рухи та дії. Раніше отримати такий виріб можна було лише через 12 місяців після первинного протезування.
Серед нововведень також:
- висновок мультидисциплінарної реабілітаційної команди (МДРК) визначено як документ, що підтверджує можливість протезування високофункціональними протезами без первинного протезування відповідно до порядку, передбаченого постановою уряду від 05.04.2012 року № 321;
- скорочено строк експлуатації протезу, отриманого при первинному протезуванні, а також для військових, які повертаються до служби, — до 3 років;
- вдвічі збільшено норматив забезпечення військових вкладишами для кукс верхніх і нижніх кінцівок;
унормовано внесення інформації про високофункціональний виріб, отриманий коштом благодійної або гуманітарної допомоги, до Централізованого банку даних проблем з інвалідності (ЦБІ);
- скорочено перелік документів, які протезно-ортопедичні підприємства подають до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю щодо забезпечення військових високофункціональним протезом.
Додатково змінами до наказу Мінсоцполітики від 25.05.2022 № 158 підвищено граничну вартість високофункціональних протезів для учасників бойових дій. Так, залежно від рівня ампутації гранична ціна протеза верхньої кінцівки досягає майже 4,3 млн гривень, а нижньої кінцівки — до 3,8 млн гривень.
Окрім цього, до наказу внесені зміни, що розширюють доступ до забезпечення виробами підвищеної функціональності.
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