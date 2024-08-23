Про це інформує Мінветеранів.

Зокрема, необхідні документи для встановлення відповідного статусу можна подати до будь-якого ЦНАПу. Також дозволено подавати копії документів.

Ухвалені зміни:

  • подати документи можна через ЦНАП незалежно від адреси свого задекларованого/зареєстрованого місця проживання або перебування;
  • надати копій деяких документів замість їх оригіналів;
  • розгляд документів міжвідомчою комісією відбувається у порядку черговості їх реєстрації в Мінветеранів;
  • надання відповідної довідки на підставі раніше прийнятого міжвідомчою комісією рішення про встановлення факту безпосередньої участі у заходах особи, яка загинула (пропала безвісти), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах