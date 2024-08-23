Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх висловила позицію США щодо підтримки України у зв'язку з подіями в Курській області, підкресливши, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати необхідну допомогу на полі бою. Це, за її словами, залишається незмінним.

Про це повідомляє заступниця під час брифінгу.

Сінгх зазначила, що США усвідомлюють дії України в Курській області і їхня політика дозволяє українським військовим відповідати на вогонь супротивника. Також вона наголосила, що підтримка України здійснюється через різні президентські пакети озброєнь, і ця допомога триватиме.

“Ми підтримуємо Україну у тому, що вона потребує на полі бою, як ви чули, як ми неодноразово говорили про це, ми отримуємо краще розуміння того, що роблять українці в Курській області. Наша політика дозволяє їм вести вогонь у відповідь, але ми продовжуємо підтримувати Україну в тому, що їм потрібно на полі бою, і це відбувається через різні президентські пакети озброєнь. Це не зміниться”, — сказала заступниця.

Відповідаючи на питання щодо підтримки українських операцій на території Росії, Сінгх підкреслила, що США загалом продовжують підтримувати Україну. Вона також зазначила, що Сполучені Штати готові до співпраці для кращого розуміння, як дії в Курській області відповідають стратегічним цілям на полі бою.

Сінгх також повідомила, що США мають ще кілька питань, які потребують уточнення, і найближчим часом міністр оборони Ллойд Остін знову обговорить ці питання з українським міністром оборони Рустемом Умєровим.

“Ми підтримували і підтримуємо Україну в цілому. Отже, коли йдеться про Курськ, у нас є розуміння того, що президент Зеленський сказав, що вони хочуть створити буферну зону. Ми все ще працюємо з Україною над тим, як це вписується в їхні стратегічні цілі на самому полі бою. Коли ми будемо впевнені, що краще розумітимемо, як це все пов’язано між собою, я буду рада повідомити більше, але зараз ми все ще працюємо і все ще маємо деякі питання, і ми повернемося до них. І міністр (Остін — ред.) збирається знову поспілкуватися з міністром Умєровим”, — додала вона.