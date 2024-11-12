Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Основними напрямками діяльності групи є:

  • розробка порядку моніторингу виконання Стратегії та планів Уряду, а також підготовка пропозицій щодо його удосконалення;
  • аналіз проблемних питань та розробка рішень для їх розв’язання;
  • підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері морської безпеки.

У відомстві зазначили, що особливу увагу буде приділено розвитку міжнародної співпраці. Координацію роботи групи здійснюватиме Міністерство оборони України.