Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Основними напрямками діяльності групи є:
- розробка порядку моніторингу виконання Стратегії та планів Уряду, а також підготовка пропозицій щодо його удосконалення;
- аналіз проблемних питань та розробка рішень для їх розв’язання;
- підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері морської безпеки.
У відомстві зазначили, що особливу увагу буде приділено розвитку міжнародної співпраці. Координацію роботи групи здійснюватиме Міністерство оборони України.
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