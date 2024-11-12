Кабінет міністрів України створив Міжвідомчу робочу групу, яка координуватиме реалізацію Стратегії морської безпеки країни. Цей орган працюватиме як координаційний центр, що об'єднуватиме зусилля різних відомств та експертів.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Основними напрямками діяльності групи є:

розробка порядку моніторингу виконання Стратегії та планів Уряду, а також підготовка пропозицій щодо його удосконалення;

аналіз проблемних питань та розробка рішень для їх розв’язання;

підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері морської безпеки.

У відомстві зазначили, що особливу увагу буде приділено розвитку міжнародної співпраці. Координацію роботи групи здійснюватиме Міністерство оборони України.