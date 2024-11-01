Сьогодні, 1 листопада, Кабінет Міністрів України підтримав внесення змін до постанови КМУ від 11 березня 2022 року № 257, у результаті чого було створено Раду Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

“У структурі Коордштабу з питань поводження з військовополоненими утворили вищий керівний орган — Раду Коордштабу”, — йдеться у повідомленні.

До складу Ради входять Міністр оборони, Голова СБУ, Начальник ГУР Міноборони, Міністр внутрішніх справ, а також Голова Служби зовнішньої розвідки та Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Крім того, у складі Координаційного штабу створили групу ведення переговорного процесу та регіональні представництва (робочі групи). Також тут буде громадська рада, кандидатів до якої відбиратимуть на конкурсній основі.

“Ухвалені зміни сприятимуть більш прозорому процесу формування списків на обмін, а також більш ефективній роботі зі звільнення оборонців України, які перебувають у ворожому полоні”, — повідомили у Міреінтеграції.