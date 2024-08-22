Уряд Угорщини закликає ЗСУ до припинення вогню, коментуючи операцію на Курщині

Про це повідомляє портал Telex.

У відповідь на прохання висловити свою думку щодо операції ЗСУ в Курщині, Гуяш зазначив, що уряд Угорщини залишається прихильником миру.

“Україна вже не просто обороняється, а переходить у наступ. Ми хочемо припинення вогню і миру”, – сказав він.

Політик також закликав обидві країни пам’ятати про їхню відповідальність за енергетичну безпеку Європи, маючи на увазі транспортування російських нафти та газу через територію України.

Угорський уряд послідовно підтримує ідею “перемир’я” та “припинення вогню”, також виступає проти надання Україні військової допомоги як на національному рівні, так і на рівні Євросоюзу.