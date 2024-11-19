Уряд ухвалив Державний бюджет України на 2025 рік

Сьогодні, 19 листопада, Верховна Рада України затвердила проєкт Закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік" у другому читанні та в цілому. Бюджет орієнтований на підтримку оборони, соціального захисту та економічного відновлення в умовах війни.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, усі податки громадян та бізнесу наступного року будуть спрямовані на оборону й безпеку нашої країни. Загальний ресурс, який буде направлений на сектор безпеки й оборони, складе 2,23 трлн грн.

“Рекордні кошти будуть спрямовані на виробництво та закупівлю зброї. Передбачили на це 739 млрд грн. Буде більше фінансування на модернізацію нашого оборонно-промислового комплексу, а також на закупівлю дронів”, — повідомив очільник Кабміну.

Другий пріоритет бюджету — підтримка громадян. Так, за словами Шмигаля, У березні запланували індексацію пенсій. Загалом на програми допомоги в соціальній сфері передбачено майже 421 млрд грн.

У бюджеті на 2025-й видатки на освіту складуть майже 199 млрд грн, а на медицину – 217 млрд грн.

“В обох сферах заплановані важливі проєкти модернізації та розвитку. На оновлення медичних закладів, придбання сучасного обладнання та створення реабілітаційних центрів передбачено 10,7 млрд грн. На модернізацію освітніх закладів та облаштування укриттів додатково передбачено 17,5 млрд грн“, — повідомив прем’єр.

Також влада продовжує підтримку регіонів та громад. Завдяки цьому наступного року ресурс місцевих бюджетів зросте на 15%.