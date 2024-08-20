Про це повідомляється на сайті Урядового порталу.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що раніше в державному бюджеті на 2024 рік було закладено 2,5 мільярда гривень на будівництво шкільних укриттів і 1 мільярд гривень на закупівлю шкільних автобусів, пріоритетно для прифронтових і прикордонних громад. Тепер уряд виділяє додаткові кошти для забезпечення безпеки учнів у школах зазначених регіонів.

Крім того, уряд розподілив майже 216 мільйонів гривень на закупівлю шкільних автобусів, і цього року вже придбали понад 120 одиниць. Очікується, що завдяки виділеним коштам та співфінансуванню з місцевих бюджетів у 2024 році буде закуплено щонайменше 500 шкільних автобусів.

“Таким чином, забезпечимо регулярний підвіз школярів до тих освітніх закладів, які відповідають усім критеріям безпеки й де діти зможуть вчитися очно”, — сказав Прем’єр-міністр.

Крім того, уряд затвердив Порядок реалізації експериментального проєкту зі створення приміщень для фізичного захисту в закладах освіти.