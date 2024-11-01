Згідно з новими змінами, люди, які мають право на одноразову грошову допомогу через загибель або зникнення військовослужбовця чи правоохоронця, зможуть отримати виплати з моменту, коли рішення суду про оголошення цієї особи померлою набрало чинності. Виплати для осіб з інвалідністю I та II групи здійснюватимуться в першу чергу.

Також уточнено, що трирічний строк для отримання одноразової грошової допомоги обчислюватиметься з дати, коли рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим стало законним, а не з дати, зазначеної у свідоцтві про смерть.