Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Згідно з новими змінами, люди, які мають право на одноразову грошову допомогу через загибель або зникнення військовослужбовця чи правоохоронця, зможуть отримати виплати з моменту, коли рішення суду про оголошення цієї особи померлою набрало чинності. Виплати для осіб з інвалідністю I та II групи здійснюватимуться в першу чергу.
Також уточнено, що трирічний строк для отримання одноразової грошової допомоги обчислюватиметься з дати, коли рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим стало законним, а не з дати, зазначеної у свідоцтві про смерть.
“Проєкт постанови впливає на інтереси членів родин загиблих (померлих) військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, громадян з-поміж осіб з інвалідністю. Вказані питання неодноразово порушувалися на засіданнях онлайн-нарад з питань ветеранської політики під головуванням заступника Керівника Офісу Президента України Ірини Верещук”, — йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.
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