Кабінет міністрів вніс зміни до правил бронювання військовозобов'язаних, що стосуються працівників двох важливих галузей: паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) та інформаційно-комунікаційних технологій (ІТ).

Про це йдеться в постанові від 14 травня 2024 р. № 555.

Згідно з новими вимогами, працівники цих сфер, які є важливими для національної безпеки, тепер можуть бути броньовані без будь-яких обмежень, незалежно від їхнього військового статусу, віку чи спеціальності.

Працівники ПЕК, чий перелік підприємств затверджується Міненерго, і ті, хто працює у сфері ІТ і визначений Мінцифри як критично важливий персонал, тепер мають пріоритет у бронюванні.

До цих підприємств не застосовуються обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

Зміни також стосуються працівників підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, виробництво або постачання обладнання для забезпечення безперебійної роботи енергетичної системи та газотранспортної інфраструктури України.

Ці працівники також підлягають бронюванню з метою забезпечення стабільності функціонування важливих національних систем.

Нагадаємо, що 16 травня нардеп Федієнко зауважив, що з початком блекаутів зараз усі звернули увагу на проблему нестачі операторів зв’язку, бо персонал був мобілізований для обслуговування потреб армії.

Народний депутат зазначив, що внаслідок цього не вистачає спеціалістів для виправлення несправностей, заміни акумуляторів та здійснення іншого технічного обслуговування, яке вкрай потрібно на тлі російських атак на енергетику України.

Ті, хто залишились у роботі, додав тоді Федієнко, не виявляють бажання виїжджати на місця, оскільки вони не мають бронювання.