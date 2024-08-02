Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Постанова передбачає відкриття всіх пунктів пропуску на кордоні України для товарів військового призначення, зокрема тих, що надходять від держав-партнерів.
Раніше такі товари можна було перевозити лише через 9 автомобільних пунктів і 9 залізничних на кордоні з ЄС (всього їх 18 та 14 відповідно), а також 10 автомобільних та 8 залізничних на кордоні з Молдовою (всього їх 41 та 8).
Також тепер підприємства, що забезпечують обороноздатність держави, під час переміщення товарів зможуть:
- уникати ускладнень внаслідок форс-мажорних обставин, пов’язаних з блокуванням пунктів пропуску через кордон України;
- оптимізувати логістику постачання товарів військового призначення, що зекономить час і кошти.