Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Постанова передбачає відкриття всіх пунктів пропуску на кордоні України для товарів військового призначення, зокрема тих, що надходять від держав-партнерів.

Раніше такі товари можна було перевозити лише через 9 автомобільних пунктів і 9 залізничних на кордоні з ЄС (всього їх 18 та 14 відповідно), а також 10 автомобільних та 8 залізничних на кордоні з Молдовою (всього їх 41 та 8).

Також тепер підприємства, що забезпечують обороноздатність держави, під час переміщення товарів зможуть: