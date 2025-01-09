Про це повідомляє News.am.
За словами Мірзояна, протягом останніх років Вірменія та ЄС мали тісні та динамічні відносини, які охоплювали багато сфер. Міністр наголосив, що ЄС неодноразово демонстрував підтримку демократії у Вірменії та залучався до безпекових питань у регіоні, зокрема через розгортання спостережної місії. Крім того, Євросоюз готовий сприяти підвищенню економічної стійкості Вірменії, а також підтримує її прагнення інтеграції.
“Очевидно, що Європейський Союз має багаті демократичні традиції, міцні інститути, конкурентне середовище, сучасну економіку і високорозвинену науку”, — зазначив Мірзоян.
Він також нагадав, що прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявляв у Європейському парламенті про готовність Вірменії зближуватися з ЄС настільки, наскільки це дозволить сам Союз.
Міністр додав, що вже є конкретні приклади цього зближення, зокрема запуск процесу лібералізації візового режиму.
Раніше в межах ініціативи «Євровибір» у Вірменії було організовано збір підписів за початок процесу вступу до ЄС, що і стало основою для розгляду питання на урядовому рівні.
Таким чином, схвалення цього законопроєкту є важливим етапом у поглибленні відносин між Вірменією та ЄС, а також потенційним початком інтеграційного процесу, який може значно вплинути на геополітичне майбутнє країни.