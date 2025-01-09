Під час засідання 9 січня уряд Вірменії схвалив законопроєкт "Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу". Ініціатива була представлена міністром закордонних справ Арратом Мірзояном, який наголосив на необхідності позитивної реакції на цю пропозицію.

Про це повідомляє News.am.

За словами Мірзояна, протягом останніх років Вірменія та ЄС мали тісні та динамічні відносини, які охоплювали багато сфер. Міністр наголосив, що ЄС неодноразово демонстрував підтримку демократії у Вірменії та залучався до безпекових питань у регіоні, зокрема через розгортання спостережної місії. Крім того, Євросоюз готовий сприяти підвищенню економічної стійкості Вірменії, а також підтримує її прагнення інтеграції.

“Очевидно, що Європейський Союз має багаті демократичні традиції, міцні інститути, конкурентне середовище, сучасну економіку і високорозвинену науку”, — зазначив Мірзоян.

Він також нагадав, що прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявляв у Європейському парламенті про готовність Вірменії зближуватися з ЄС настільки, наскільки це дозволить сам Союз.

Міністр додав, що вже є конкретні приклади цього зближення, зокрема запуск процесу лібералізації візового режиму.

Раніше в межах ініціативи «Євровибір» у Вірменії було організовано збір підписів за початок процесу вступу до ЄС, що і стало основою для розгляду питання на урядовому рівні.

Таким чином, схвалення цього законопроєкту є важливим етапом у поглибленні відносин між Вірменією та ЄС, а також потенційним початком інтеграційного процесу, який може значно вплинути на геополітичне майбутнє країни.