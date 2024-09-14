Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет на 2025 рік, основним пріоритетом якого є оборона.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Ініціатором виступив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, вчора за повідомленнями прем’єра, уряд ухвалив державний бюджет на 2025 рік. Доходи прогнозуються на рівні 2 трильйонів гривень, а витрати – 3,6 трильйона гривень.

Раніше Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради, зазначив, що бюджет буде консервативним, адже Україна “не має можливостей на великі витрати”. Він підкреслив, що всі податки, зібрані в країні, спрямовуються на військові потреби, а соціальні та інші витрати покриваються за рахунок міжнародної допомоги, яка становить приблизно половину бюджету.

Проте на фінансування армії все одно не вистачає коштів — дефіцит складає близько 500 мільярдів гривень. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснив це тим, що уряд розраховував на завершення війни до середини 2024 року.