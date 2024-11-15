Кабінет Міністрів України завершив аудит підприємств і організацій, які мають статус критично важливих для економіки чи обороноздатності країни та використовують право на бронювання співробітників.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Відтепер регіональні та галузеві критерії для визначення критичності підприємств обов’язково узгоджуватимуться з Міністерством оборони та Міністерством економіки.

Для приватних компаній введено обов’язкові умови: середня зарплата у заброньованих працівників має бути не меншою за 2,5 мінімальних зарплат, а підприємство не повинно мати боргів перед бюджетом. Ці заходи спрямовані на боротьбу з недоброчесними схемами, коли бронювання використовувалося для нелегальних домовленостей.

“Усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через платформу Дія. Запроваджено регулярний моніторинг відповідності підприємств новим критеріям, що проводитиметься щомісяця”, – зазначив Денис Шмигаль.

Нові правила наберуть чинності з 1 грудня, проте для компаній, які вже мають заброньованих співробітників, передбачено перехідний період до 28 лютого.

Протягом цього часу підприємства повинні привести у відповідність усі документи та підтвердити право на бронювання за новими вимогами. Уряд також доручив відповідальним відомствам детально роз’яснити нововведення, щоб уникнути непорозумінь серед бізнесу та громадян.